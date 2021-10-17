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17.10.2021  17:04   Евгений Клочко

Ушел в горы и не вернулся: На Львовщине спасатели нашли заблудившегося харьковчанина

Мужчина решил подняться на гору, однако сбился с пути и заблудился.

Харьковчанин заблудился в горах Львовщины
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
 
16 октября к спасателям обратился сам заблудившийся 37-летний харьковчанин. Он сообщил, что во время восхождения на гору Магура он сбился с пути и не может найти дорогу назад.
 
На поиски мужчины отправились спасатели поисково-спасательной части ГСЧС Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
 
 
Как выяснилось, мужчина самостоятельно пошел по туристической маркированной тропе на гору Магура, однако во время восхождения сбился с маршрута и заблудился.
 
В течение всей поисковой операции с туристом время от времени появлялась неустойчивая телефонная связь.
 
Для поисков харьковчанина спасатели задействовали вездеход «Богун» и квадроцикл. Также для поисков была привлечена служебная собака.
 
Харьковчанин заблудился в горах Львовщины
 
После 6 часов поиска заблудившийся мужчина был найден. От медицинской помощи он отказался.
 
К поисковой операции были привлечены 25 человек личного состава, служебная собака и 5 единиц спецтехники.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
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Комментариев: 1

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Валерий // 2021-10-17 17:16:45 // Ответить
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