17.10.2021 17:04 Евгений Клочко

Ушел в горы и не вернулся: На Львовщине спасатели нашли заблудившегося харьковчанина

Мужчина решил подняться на гору, однако сбился с пути и заблудился.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

16 октября к спасателям обратился сам заблудившийся 37-летний харьковчанин. Он сообщил, что во время восхождения на гору Магура он сбился с пути и не может найти дорогу назад.

На поиски мужчины отправились спасатели поисково-спасательной части ГСЧС Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно пошел по туристической маркированной тропе на гору Магура, однако во время восхождения сбился с маршрута и заблудился.

В течение всей поисковой операции с туристом время от времени появлялась неустойчивая телефонная связь.

Для поисков харьковчанина спасатели задействовали вездеход «Богун» и квадроцикл. Также для поисков была привлечена служебная собака.

После 6 часов поиска заблудившийся мужчина был найден. От медицинской помощи он отказался.

К поисковой операции были привлечены 25 человек личного состава, служебная собака и 5 единиц спецтехники.