17.10.2021 18:03 Валерия Кононова

«Игра в Кальмара»: что известно об актерах культового сериала XXI века

«Игра в Кальмара» стала самым обсуждаемым сериалом и одним из самых популярных сериалов в мире. Актеры, сыгравшие роли игроков, моментально обрели популярность и стали невероятно интересны фанатам. Не говоря уже о том, что одежда, похожая на костюмы героев в сериале стала продаваться по миру с невероятной скоростью.

Итак, что же мы знаем о главных актерах представленного нам сериала «Игра в Кальмара»? РЕДПОСТ предлагает начать с самого загадочного и динамичного персонажа, сыгравшего дедушку с опухолью – О Ён Су.

В профессии с 1963 года, самому актеру 77 лет, однако редко появлялся на киноэкранах, поскольку свою жизнь посвятил театру и сыграл в более, чем двух сотнях постановок.

Ли Чож Чже – и актер, и модель, в работе с конца 2000-х и постоянный обладатель главных ролей. Самому актеру 47 лет, но уже на этом этапе он и востребованный актер, и участник постановок, рекламных роликов и лауреат различных премий, а также занимает места среди списка Форбс Кореи влиятельных звезд в топ-40.

Пак Хэ Су – актер кино и театра. Его карьера пошла вверх именно с сериалом «Игра в Кальмара», а началась и вовсе с участия в мюзиклах. В период премьерных показов он стал отцом и проводит время с возлюбленной и ребенком.

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Чон Хо Ён – актриса, сыгравшая девушку, образ которой захватил всех фанатов сериала. Трагическая судьба и сильный характер – невероятная динамика образа. Самой же актрисе всего 27 лет, она работала моделью и имеет миллионную аудиторию, однако сериал стал ее дебютом в киноиндустрии.

Хо Сон Тхэ – человек, пошедший за своей мечтой, ведь пришел в киноиндустрию лишь в свои 35, до того имея комфортную жизнь офисного сотрудника. Ранее играл в эпизодических ролях. Первая масштабная роль пришла к нему в 2016 в фильме «Секретный агент».

Анупам Трипати – уроженец Индии поступил в университет искусств в 2011 году, и не где-нибудь, а в Корее, куда переехал годом ранее. До сих пор актер обучается и получает магистерскую степень, а его карьера актера стартовала в 2013, хотя сериал и стал его прорывом и настоящим дебютом.

Ви Ха Чжун – образ актера захватил сердца фанаток, ведь он играл столь самоотверженного стража порядка. Он и ранее играл в масштабных проектах, был номинирован на премии и работал моделью, и все это в свои 30.

Ранее РЕДПОСТ публиковал мнение детского психолога Дмитрия Карпачова о том, можно ли смотреть детям сериал "Игра в Кальмара" или нет.