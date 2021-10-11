11.10.2021 14:25 Валерия Кононова

"Игра в кальмара": Можно ли детям смотреть популярный сериал – мнение психолога

"Игра в кальмара" – сериал, который завоевал звание самого популярного в мире, и который лидирующий в топе Netflix в 90 странах.

Как сообщает РЕДПОСТ , сериал был срежиссирован Хван Дон Хёком, а его сюжет актуален для зрителей любой страны, ведь почти в любой точке планеты человек может ощущать отчаянье и классовое неравенство, разделяя его с главными героями сериала.

Своей популярностью сериал "взорвал" не только площадку Netflix, но и, конечно же, социальные сети. Это одна из самых обсуждаемых тем на данный момент. Кроме того, Instagram и TikTok полны видеофрагментов из сериала, а также видео, где фанаты пытаются повторить те самые игры.

Для социальной сети эти видео безобидны и не имеют пометки 18+ или материалов, связанных с жестокостью. Ведь на самом деле, вне контекста сериала, это лишь детские игры.

Вот только сейчас они привлекают внимание именно к "Игре в кальмара". И вот тут уже важна пометка "18+", тем не менее, многие дети успели тайно или открыто посмотреть новинку.

В Великобритании и Бельгии учителя уже успели отметить волну насилия среди детей, посмотревших сериал, последствием проигрыша в детских играх по мотивам новинки становится избиение.

Украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачёв сегодня также выразил свое мнение по вопросу запрета или разрешения детям младше 18 лет просмотра "Игры в кальмара".

По его словам, просмотр подобного безусловно имеет влияние на психику ребёнка. Это может проявляться в агрессивном поведении (ведь в сериале оно якобы оправдано), уменьшении уровня сочувствия/эмпатии (смерть в данном сериале становится почти что бытовым явлением). Кроме того, это искажает представление ребёнка о действительности, морали и самом себе, в добавок просмотр может вызвать тревожность и нарушение сна, как последствие стресса.

И все же, Карпачёв подчеркнул, что выбор о запрете или разрешении просмотра остается за родителями.

«Могу лишь посоветовать посмотреть сначала сериал самим и принять взвешенное решение с позиции возраста, восприимчивости именно вашего ребёнка. С моей точки зрения, официальное ограничение 18+ оправдано. А далее – решать вам», — пишет в своем блоге психолог и телеведущий.