11.10.2021 14:55
Игоря Терехова на выборах мэра готовы поддержать 57,6% харьковчан
Абсолютное большинство горожан считают Харьков комфортным для жизни.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».
На втором месте с большим отрывом расположился Михаил Добкин с результатом 27,6%.
Остальные кандидаты набирают не более 3,6% среди опрошенных граждан.
Таковы результаты
нового исследования электоральных предпочтений жителей Харькова, проведенного группой «Рейтинг» со 2 по 7 октября.
Стоит отметить, что 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Игорь Терехов. Имя Добкина как возможного фаворита назвали лишь 14% респондентов.
59% опрошенных довольны деятельностью Игоря Терехова на посту руководителя Харькова. Основными приоритетами в развитии города харьковчане считают работу медицинских учреждений, стоимость и качество коммунальных услуг, а также борьбу с коррупцией.
Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают Харьков комфортным для жизни городом (37% считают комфортным, 56% — скорее комфортным). Иного мнения придерживаются — лишь 6%.
Большинство харьковчан собираются прийти на избирательные участки в день голосования. 75% опрошенных заявили о намерении или планах принять участие в выборах.
52% опрошенных считают, что избирательная кампания в городе проходит спокойно, а 19% — скорее спокойно.
В исследовании «Рейтинга» методом face-to-face приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность репрезентативности — не более 2,8%.
Напомним, политолог Александр Кочетков считает Михаила Добкина
«политическим неформалом и фриком, обвешанным целыми гроздьями своих технических кандидатов».
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