11.10.2021 14:55

Игоря Терехова на выборах мэра готовы поддержать 57,6% харьковчан

Абсолютное большинство горожан считают Харьков комфортным для жизни.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

На втором месте с большим отрывом расположился Михаил Добкин с результатом 27,6%.

Остальные кандидаты набирают не более 3,6% среди опрошенных граждан.

Таковы результаты нового исследования электоральных предпочтений жителей Харькова, проведенного группой «Рейтинг» со 2 по 7 октября.

Стоит отметить, что 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Игорь Терехов. Имя Добкина как возможного фаворита назвали лишь 14% респондентов.

59% опрошенных довольны деятельностью Игоря Терехова на посту руководителя Харькова. Основными приоритетами в развитии города харьковчане считают работу медицинских учреждений, стоимость и качество коммунальных услуг, а также борьбу с коррупцией.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают Харьков комфортным для жизни городом (37% считают комфортным, 56% — скорее комфортным). Иного мнения придерживаются — лишь 6%.

Большинство харьковчан собираются прийти на избирательные участки в день голосования. 75% опрошенных заявили о намерении или планах принять участие в выборах.

52% опрошенных считают, что избирательная кампания в городе проходит спокойно, а 19% — скорее спокойно.

В исследовании «Рейтинга» методом face-to-face приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность репрезентативности — не более 2,8%.

Напомним, политолог Александр Кочетков считает Михаила Добкина «политическим неформалом и фриком, обвешанным целыми гроздьями своих технических кандидатов».