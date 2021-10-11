11.10.2021 15:19 Дмитрий Колоней
Харьковский международный марафон в октябре не состоится
Планировавшийся Харьковский международный марафон переносится на другое время.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на организаторов забега 17 октября 2021 года не состоится Plarium Kharkiv International Marathon. Спотивное меропрятие переносится ввиду усложнившейся эпидемиологической обстановки в стране и усиления карантинных мер. Подавляющее большинство областей находятся в "оранжевой" зоне.
В данный момент проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий определяется решением Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Перенос ожидавшегося любителями бега события вынужденная мера, принятая для безопасности харьковчан, спортсменов из других городов и стран.
Как информируют оганитзаторы, "забег состоится, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация. Наша команда благодарна всем участникам и партнерам за понимание в этой ситуации. Мы обязательно сообщим новые даты проведения, все регистрации и слоты остаются актуальными для участников".
Напомним, ранее мы писали о том, что идет регистрация
на Харьковский международный марафон.
Источник: Харьков спортивный
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