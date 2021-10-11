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11.10.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Харьковский международный марафон в октябре не состоится

Планировавшийся Харьковский международный марафон переносится на другое время.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на организаторов забега 17 октября 2021 года не состоится Plarium Kharkiv International Marathon. Спотивное меропрятие переносится ввиду усложнившейся эпидемиологической обстановки в  стране и усиления карантинных мер. Подавляющее большинство областей находятся в "оранжевой" зоне.
 
В данный момент проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий определяется решением Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
Перенос ожидавшегося любителями бега события вынужденная мера, принятая для безопасности харьковчан, спортсменов из других городов и стран.
 
Как информируют оганитзаторы, "забег состоится, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация. Наша команда благодарна всем участникам и партнерам за понимание в этой ситуации. Мы обязательно сообщим новые даты проведения, все регистрации и слоты остаются актуальными для участников".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что идет регистрация на Харьковский международный марафон.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  карантин, марафон, харьков, забег, plarium kharkiv international marathon, дистанция, пробег, бег, спорт, коронавирус, ковид, covid-19, оранжевая зона
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