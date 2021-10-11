    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове возле стадиона Металлист перекроют улицы
11.10.2021  15:59   

В Харькове возле стадиона Металлист перекроют улицы

Движение в районе спорткомлекса в Харькове будет запрещено с 17:00 до 21:00 11 октября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове будет временно запрещено  движение по Власовскому переулку, улицам Храмова,  Плехановской, на участке между улицами Молочной и Державинской. Запрет будет действовать с 17:00 до 21:00 11 октября. 
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) - ФК «Кремень» (Кременчуг).
 
 
На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: - железнодорожная станция «Основа» - улица Валдайская - улица Деповская - улица Южнопроектная - проспект Гагарина - проспект Героев Сталинграда - улица Морозова - улица Плехановская - переулок Тарасовский - улица Тарасовская - переулок Старомосковский - улица Броненосца «Потемкин» - площадь Защитников Украины - проспект Московский - улица Полевая - улица Плехановская - улица Морозова - проспект Героев Сталинграда - проспект Гагарина - улица Южнопроектная - улица Деповская - улица Валдайская - железнодорожная станция «Основа».
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что ограничено движение по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау с по 20 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.
 
Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
Тэги:  движение, запрет, харьков, металлист, стадион, маршрут, автобус, кремень, футбол
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Дороги и транспорт В Харькове на две недели запретят проезд по Серповой 08.10 Дороги и транспорт Три автобуса в Харькове изменят свой маршрут до конца октября 07.10 Дороги и транспорт В Харькове по Шатиловской до понедельника просто так не проедешь
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 