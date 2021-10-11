11.10.2021 15:59

В Харькове возле стадиона Металлист перекроют улицы

Движение в районе спорткомлекса в Харькове будет запрещено с 17:00 до 21:00 11 октября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове будет временно запрещено движение по Власовскому переулку, улицам Храмова, Плехановской, на участке между улицами Молочной и Державинской. Запрет будет действовать с 17:00 до 21:00 11 октября.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) - ФК «Кремень» (Кременчуг).

На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: - железнодорожная станция «Основа» - улица Валдайская - улица Деповская - улица Южнопроектная - проспект Гагарина - проспект Героев Сталинграда - улица Морозова - улица Плехановская - переулок Тарасовский - улица Тарасовская - переулок Старомосковский - улица Броненосца «Потемкин» - площадь Защитников Украины - проспект Московский - улица Полевая - улица Плехановская - улица Морозова - проспект Героев Сталинграда - проспект Гагарина - улица Южнопроектная - улица Деповская - улица Валдайская - железнодорожная станция «Основа».

Напомним, ранее мы писали о том, что ограничено движение по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау с по 20 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений. Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.