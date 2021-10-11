Дым столбом: На мосту в Харькове вспыхнул автомобиль (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычаное происшествие. На ходу загорелся автомобиль.
Пожар на Клочковской: В Харькове на дороге вспыхнул автомобиль (видео)
На улице Достоевского вспыхнул легковой автомобиль Жигули. Из машины рвутся языки пламени и валит черный дым.
Под Харьковом во время движения загорелась фура
Напомним, ранее мы писали о том , что на трассе "Белый Колодец - Вочанск" во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 21093, 1990 года выпуска. Незамедлительно на место пожара прибыло дежурное подразделение спасателей 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия огнеборцев пламя успело охватить моторный отсек и панель приборов автомобиля.
Комментариев: 0
По возможности старайтесь не перерабатываться – сегодня лучше копить силы, нежели растрачивать их. Избегайте излишеств, вредящих здоровью и оставляющих след на фигуре.
Неделя начнется солнечно. К вечеру, правда, могут набежать тучки. Без осадков.
С 2021 года ежегодно 11 октября отмечается Международный день девочек.
влажность:
давление:
ветер: