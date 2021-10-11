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11.10.2021  16:30   Дмитрий Колоней

Дым столбом: На мосту в Харькове вспыхнул автомобиль (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычаное происшествие. На ходу загорелся автомобиль.

Пожар на Клочковской: В Харькове на дороге вспыхнул автомобиль (видео)

На улице Достоевского вспыхнул легковой автомобиль Жигули. Из машины рвутся языки пламени и валит черный  дым. 

Под Харьковом во время движения загорелась фура

Напомним, ранее мы писали о том , что на трассе "Белый Колодец - Вочанск" во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 21093, 1990 года выпуска. Незамедлительно на место пожара прибыло дежурное подразделение спасателей 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия огнеборцев пламя успело охватить моторный отсек и панель приборов автомобиля.

Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков, авария
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