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03.10.2021  15:23   

Вспыхнул во время движения: в пригороде Харькова пожарные потушили автомобиль (фото)

Машина загорелась на трассе под Харьковом.

Пожар Харьков: Загорелся автомобиль во время движения на трассе "Белый Колодец - Вочанск"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  сайт ГУ ГСЧС, 2 октября 2021 года в 08:05 к пожарным поступила информация о том, что на трассе "Белый Колодец - Вочанск" во время движения загорелся моторный отсек автомобиля ВАЗ 21093, 1990 года выпуска.
 
 
Незамедлительно на место пожара прибыло дежурное подразделенире спасателей 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия огнеборцев пламя успело охватить моторный отсек и панель приборов автомобиля.
 
 
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 08:17 и ликвидировали его в 8:31.
 
К ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль. Пострадавших нет.
 
 
Причина возникновения пожара выясняется.
 
Пожар Харьков: Загорелся автомобиль во время движения на трассе "Белый Колодец - Вочанск"
 
Пожар Харьков: Загорелся автомобиль во время движения на трассе "Белый Колодец - Вочанск"
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова загорелся автомобиль: легковой автомобиль SEAT вспыхнул на Сумской улице.
 
Также мы писали о том, что на трассе возле села Вишневое Боровской ОТГ Изюмского района Харьковской области  горел автомобиль «ВАЗ 2101». К месту происшествия вызвали пожарных. Когда дежурный караул прибыл к месту происшествия, автомобиль был полностью охвачен пламенем. В авто было найдено обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливают. В течение получаса пожар был потушен. 
 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков, чугуев, белый колодец - вочанск
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