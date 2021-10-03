03.10.2021 15:23

Вспыхнул во время движения: в пригороде Харькова пожарные потушили автомобиль (фото)

Машина загорелась на трассе под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ГУ ГСЧС, 2 октября 2021 года в 08:05 к пожарным поступила информация о том, что на трассе "Белый Колодец - Вочанск" во время движения загорелся моторный отсек автомобиля ВАЗ 21093, 1990 года выпуска.

Незамедлительно на место пожара прибыло дежурное подразделенире спасателей 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия огнеборцев пламя успело охватить моторный отсек и панель приборов автомобиля.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 08:17 и ликвидировали его в 8:31.

К ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова загорелся автомобиль : легковой автомобиль SEAT вспыхнул на Сумской улице.

Также мы писали о том, что на трассе возле села Вишневое Боровской ОТГ Изюмского района Харьковской области горел автомобиль «ВАЗ 2101». К месту происшествия вызвали пожарных. Когда дежурный караул прибыл к месту происшествия, автомобиль был полностью охвачен пламенем. В авто было найдено обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливают. В течение получаса пожар был потушен.