03.10.2021 13:51

Прекратите распространять фейковые "сенсации" - департамент здравоохранения о роддоме №2 в Харькове

Заявление Департамента здравоохранения Харьковского городского совета относительно ситуации вокруг роддома №2 имени М. Х. Гельфериха.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, Департамент здравоохранения селал заявление относительно ситуации вокруг роддома №2 имени М. Х. Гельфериха.

Коммунальное некоммерческое предприятие «Городской клинический родильный дом №2 имени М. Х. Гельфериха» в течение многих лет оказывает акушерско-гинекологическую помощь не только жителям Московского района, но и женщинам города и области с сопутствующими заболеваниями - ОРЗ, негоспитальными пневмониями, воздушно-капельными инфекциями. Там развернуто 110 коек.

Роддом расположен в двух зданиях. Корпус по ул. Юлия Чигирина был реконструирован в 1983 году. Имеет на шесть этажей грузовой и пассажирский лифты, блоки и боксы для разделения потоков пациентов с ковидом и без.

Двухэтажное здание на пр. Московском построено в 1902 году. Это исторический памятник, приспособленный для оказания медицинской помощи. Сегодня он находится в аварийном состоянии - с провалившейся кровлей, потеками, устаревшей операционной без лифта и возможности транспортировки больных, с подводом воды для больных в коридоре, что в целом не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Там же, под крышей на чердачном этаже, размещена кафедра ХМАПО под руководством профессора Козуба Н. И., который, пытаясь сохранить кафедру во время реорганизационных процессов в академии, распространяет неправдивую информацию об организации работы во время эпидемии коронавируса.

Вследствие реформы отрасли здравоохранения, роддом не имеет поликлиники или диагностического центра, как кто-то громко заявляет, а имеет лишь консультативно-диагностический кабинет, где наблюдаются беременные и ведется поликлинический прием. У роддома №2 нет пакета НСЗУ по ведению беременных. И никогда за всю историю роддома там не оказывались услуги по лечению бесплодия - только лечение женщин с инфекционной патологией.

В здании на ул. Юлия Чигирина создан отдельный блок для ковидных больных - с пропускником, комнатой для врачей, медсестер и младшего персонала. По пакету НСЗУ, таких бригад, которые оказывают медицинскую помощь в ковидном блоке, - четыре. Параллельно работает обычная бригада, которая оказывает помощь пациентам без коронавируса.

Для новорожденных создан изолятор со всей необходимой аппаратурой, т. к. у женщины с ковидом может родиться здоровый ребенок. Четко организовано разделение потоков пациентов, создана блочная система оказания помощи. Сегодня в ковидном блоке находится 11 беременных, в блоке других инфекций - три женщины с ОРЗ и две - с пневмониями.

До 1 июля 2021 года роддом оказывал такую медицинскую помощь и планировал переехать в одно здание, поскольку одновременно обеспечить четыре бригады акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, операционных сестер и другого персонала для оказания помощи в двух корпусах ковидным и нековидным больным не было возможности. Поэтому объединение всех ресурсов в одном здании являлось оптимальным временным решением.

Но часть сотрудников и в прошлую волну коронавируса отказывалась работать в корпусе по ул. Юлия Чигирина. Они протестовали, и бывший главный врач самовольно открыла для них корпус на Московском проспекте. Сейчас история повторяется.

Еще один важный момент: этот корпус не будет выставлен на продажу - он как был, так и останется в коммунальной собственности города.

В связи с этим, Департамент здравоохранения Харьковского городского совета обращается к некомпетентным профессионалам в сфере организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и гинекологическим больным с коронавирусной и другими инфекциями с просьбой не распространять неправдивую информацию и не вводить в заблуждение харьковчан фейковыми «сенсациями».

Напомним, ранее мы писали о том, что для больных коронавирусом откроют еще несколько харьковских больниц.