04.10.2021 19:40

Как 2-ой городской роддом будет принимать ковидных пациентов в Харькове

Родильный дом №2 в Харькове снова будет принимать рожениц и женщин с гинекологическими патологиями, больных коронавирусом.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , опыт лечения таких пациентов здесь есть. Роддом работал и ранее в таком статусе, но летом Минздрав его закрыл. Однако в предверие новой вспышки Ковид, городская власть обратилась к руководству министерства с просьбой вновь открыть 2-ой роддом для приёма коронавирусных пациенток. И вот с 1 октября учреждение заработало. В роддоме отвели отдельный блок для таких больных на 25 коек.

За выходные туда уже определены 7 женщин. "Блок с отдельным входом, приёмным отделением, комнатами для медперсонала, который обслуживает обычных пациентов, и для ковидных бригад, которые обслуживают только пациентов с подтверждённым коронавирусом", - говорит Ольга Черняк, заместитель директора Департамента охраны здоровья Харьковского горсовета.

"В этом же блоке предусмотрены и операционные, реанимация, родильные залы, палаты интенсивной терапии - как для женщин, так и для новорождённых. Имеется и отдельный блок для тех пациенток, у которых Ковид ещё под вопросом, они тоже находятся отдельно от других. Сейчас таких 5 человек, они ждут результаты ПЦР-тестов", - отметила Ольга Черняк.

Кроме того, изначально 2-ой роддом специализировался и на приёме больных с респираторно-вирусными заболеваниями, поэтому здесь есть и отделение, где размещают женщин, у которых нет Ковида, но есть признаки ОРЗ, гриппа или имеется пневмония. Для таких больных также созданы все условия для лечения. Также 2-ой роддом будет принимать женщин с гинекологическими паталогиями больных коронавирусом.

Как сообщила Ольга Черняк, - "В предыдущую волну коронавируса, мы точно таким же образом организовывали предоставление медицинской помощи. Т.е. в одном корпусе по улице Чигирина, 7 сосредоточили всю службу и для рожениц, и для гинекологических больных с Ковидом. Поэтому и на время новой волны пандемии перевели гинекологическое отделение из корпуса, который располагается по Московскому проспекту, 145 сюда на Чигирина".

"У нас всё отлажено - гинекологические больные с подозрением и без Ковид - это зелёная зона, и если у них есть Ковид - это красная зона и им помощь уже оказывают ковидные бригады. Это самый оптимальный вариант, когда всё в одном здании.Это оптимальный вариант ещё и с позиции организации бригад врачей, потому что мощностей роддома, особенно человеческого ресурса, не хватает, чтобы сделать одновременно бригады, которые будут работать и на Московском проспекте, и здесь на Чигирина", - объяснила Ольга Черняк.

Также в родильном доме N2, заверили в профильном Департаменте, реанимационные койки и койки в палатах снабжены подачей кислорода, в наличие 580 кислородных концентраторов.