04.10.2021 21:00 Дмитрий Колоней
Первый успех "Харьковских Соколов": первостоличные баскетболисты обыграли "Запорожье"
Харьковчане добыли дебютную победу в сезоне.
Как сообщает РЕДПОСТ
, успех сопутствовал харьковчанам с самого начал встречи. Они захватили лидерство и в каждой четверти наращивали преимущество. Финальный счет 78:54.
БК "Харьковские Соколы" - БК "Запорожье" 78:54 (22:10, 17:15, 20:15, 19:14)
Для команды Валерия Плеханова этот успех стал первым в новом сезоне. Харьковчане поднялись на шестое место Суперлиги.
В следующем туре "Соколы" сыграют с "Киев-Баскетом".
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника. "Харьковские Соколы" пригласили
одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял
Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости