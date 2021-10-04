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04.10.2021  21:00   Дмитрий Колоней

Первый успех "Харьковских Соколов": первостоличные баскетболисты обыграли "Запорожье"

Харьковчане добыли дебютную победу в сезоне.

БК "Харьковских Соколы" обыграли "Запорожье", Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, успех сопутствовал харьковчанам с самого начал встречи. Они захватили лидерство и в каждой четверти наращивали преимущество. Финальный счет 78:54.
 
БК "Харьковские Соколы" - БК "Запорожье" 78:54 (22:10, 17:15, 20:15, 19:14)
 
Для команды Валерия Плеханова этот успех стал первым в новом сезоне. Харьковчане поднялись на шестое место Суперлиги.
 
В следующем туре "Соколы" сыграют с "Киев-Баскетом".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника.  "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.
 
Тэги:  баскетбол, спорт, харьков, харьковские соколы, победа
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