05.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 октября

Солнечную погоду будет сменять облачность, но существенных осадков сегодня можно не бояться.





Ночные заморозки покинули территорию Харькова, однако днем температура снизится на пару градусов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи сообщают о благоприятной космической погоде. В этот день ожидаются лишь незначительные геомагнитные возмущения, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.