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05.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 октября

Солнечную погоду будет сменять облачность, но существенных осадков сегодня можно не бояться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 октября

Ночные заморозки покинули территорию Харькова, однако днем температура снизится на пару градусов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи сообщают о благоприятной космической погоде. В этот день ожидаются лишь незначительные геомагнитные возмущения, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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