05.10.2021 07:00

Всемирный день учителя: события 5 октября

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.

В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей.



Спустя полтора года после начала кризиса COVID-19 Всемирный день учителя 2021 года будет посвящен оказанию поддержки учителям, с тем чтобы они могли вносить полноценный вклад в процесс восстановления в рамках темы «Учителя – становой хребет процесса возрождения образования».



Также в этот день...



В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.



1713 – родился Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.



1864 – родился Луи Жан Люмьер. Вместе со старшим братом Огюстом он изобрел кинематограф и поставил первые в мире фильмы. Луи, собственно, и был изобретателем кинематографа (название принадлежит братьям Люмьер и основано на соединении двух греческих слов: кинема – движение и графо – писать), но Огюст помогал ему и в дальнейшем был активным участником киносъемок. Первый киносеанс состоялся после Рождества 1895 года в Гран-кафе на Бульвар-де-Капюсин. За 1895–96 годы ими было снято около 50 коротких лент на разные темы.



1880 – была запатентована первая шариковая ручка.



1883 – родился Петр Болбочан, украинский военный деятель, полковник Армии УНР, глава Крымской операции против большевиков.



1921 – в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб – общественная организация писателей, одним из организаторов и первым президентом которой был английский писатель Джон Голсуорси, будущий нобелевский лауреат. В названии клуба скрыта английская аббревиатура слов «поэты, эссеисты, романисты (новеллисты)».



1930 – родился Павел Попович, советский летчик-космонавт № 4, первый украинец в космосе. Дважды Герой Советского Союза (1962, 1974).



1943 – родилась Инна Чурикова, актриса («Я шагаю по Москве», «Начало», «Тема», «Тот самый Мюнхгаузен», «В огне брода нет», «Курьер», «Васса», «Прошу слова»).



1944 – родился Александр Михайлов, актер театра и кино («Мужики!..», «Любовь и голуби»).



1962 – был выпущен первый сингл группы «Битлз» – «Love Me Do».



1962 – начало бондианы. В Лондоне состоялась премьера первого фильма об агенте 007: «Доктор Ноу» с Шоном Коннери.



1966 - родилась Инесса Кравец, украинская легкоатлетка. Олимпийская чемпионка 1996 года в тройном прыжке. Серебряный призер Олимпийских игр 1992 года в прыжках в длину.



1967 – родился Гай Пирс, английский актер («Машина времени», «Король говорит!»).



1975 – родилась Кейт Уинслет, британская киноактриса («Разум и чувства», «Титаник», «Чтец»).



1983 – родился Джесси Айзенберг, американский актер («Социальная сеть», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).



1984 - родился Александр Воробьев, украинский гимнаст. Бронзовый призер Летних Олмпийських Игр 2008 года в Пекине (кольца).



2002 – в Бахрейне начался шахматный матч между Владимиром Крамником и самым мощным в мире компьютером «Дип Фриц» (ничья 4:4).



2011 – умер Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.



В Харькове...



В октябре 1893 года от ул. Пушкинской до Сумской началась прокладка улицы Бассейной. Откуда такое название? Еще в 1880 году в конце Пушкинской был установлен резервуар на 10000 ведер воды. Он был связан с общей системой городского водопровода и регулировал напор воды. Харьковцы называли сооружение бассейном. Позже Бассейную назовут именем «советского партийного и государственного деятеля Г.И. Петровского», а в 2015-м переименуют в улицу Ярослава Мудрого.



1933 – за национализм уволен из харьковского театра «Березиль» украинский режиссер Лесь Курбас.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.