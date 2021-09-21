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21.09.2021  09:20   Рита Парфенова

Обгоревшего мужчину в пылающем авто обнаружили под Харьковом

Личность погибшего устанавливается.

ВАЗ загорелся после ДТП в селе Вишневое Изюмского района

Вечером 20 сентября спасателей вызвали на устранение последствий дорожно-транспортного происшествия в Изюмском районе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На трассе возле села Вишневое Боровской ОТГ Изюмского района Харьковской области горел автомобиль «ВАЗ 2101».

Когда дежурный караул 60-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне прибыл к месту происшествия, автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м. В авто находилось обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливают.

В течение получаса пожар был потушен. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, автомобиль загорелся в результате дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем  Audi на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала столкновение с Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, пожар, харьков
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