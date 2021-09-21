21.09.2021 09:44

Как узнать, что происходит с ребёнком в детском саду: петиция украинцев

Украинцы уверены, что камеры видеонаблюдения помогут обезопасить детей.





Как сообщает РЕДПОСТ, петиция №22/123412-еп была создана 15 сентября 2021 года Ханумак А.И., известным украинским блогером миллионником и современным инфлюенсером, на сайте президента Украины.



По её словам, в наше время растёт уровень булинга, жестокого обращения и травли в учреждениях дошкольного образования. И это касается не только взаимоотношений между детьми, но и поведения нянь. Что, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем и социализацией у ребёнка, а иногда ведёт даже к смерти.



Без камер установить факт вины почти невозможно, а потому, оставшись без наказания, виновные продолжают работать в садиках.



В своём личном блоге Шаманская также уточняла, что камеры станут не только защитой для детей и родителей, но и потенциальной защитой для учителей и нянь в случае, если ребёнок от обиды оклеветал их перед родителями.



Исходя из вышесказанного требование петиции: на законодательном уровне комплексно урегулировать вопрос обязательного внедрения системы видеонаблюдения в учреждениях дошкольного образования, с возможностью использования видеозаписи как надлежащего и допустимого доказательства с целью защиты прав и интересов.



На данный момент петиция набрала 12862 голоса из 25000 необходимых. До конца сбора подписей осталось 86 дней.



Напомним, в Харькове собирают подписи под петицией о нехватке терминалов для оплаты проезда банковскими картами, зарегистрированной на сайте ХГС.