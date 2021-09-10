10.09.2021 13:15 Рита Парфенова

Харьковчане просят больше терминалов для оплаты проезда банковскими картами

Петиция о нехватке терминалов для оплаты проезда банковскими картами зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.





В Харьковском метрополитене нужно больше терминалов для оплаты проезда банковской картой. Такое предложение содержится в петиции, зарегистрированной на сайте Харьковского горсовета, сообщает РЕДПОСТ.



«В связи с сложившейся ситуацией на станциях метро в г. Харьков, а именно: с увеличением количества потока пассажиров и создания ими непреднамеренной очереди на оплату за проезд, прошу городские власти установить в бОльшем количестве терминалы (на каждой станции метро), для оплаты за проезд банковскими картами», – говорится в тексте обращения.



Подписать петицию можно по ссылке: petition.city.kharkov.ua



Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Пока же за два дня ее подписали около 450 человек.



Напомним, систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами презентовали в сентябре 2020 года. Была запланирована установка одного терминала в каждом вестибюле метрополитена.