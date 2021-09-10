Харьковчане просят больше терминалов для оплаты проезда банковскими картами

Петиция о нехватке терминалов для оплаты проезда банковскими картами зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.
В Харьковском метрополитене нужно больше терминалов для оплаты проезда банковской картой. Такое предложение содержится в петиции, зарегистрированной на сайте Харьковского горсовета, сообщает РЕДПОСТ.
«В связи с сложившейся ситуацией на станциях метро в г. Харьков, а именно: с увеличением количества потока пассажиров и создания ими непреднамеренной очереди на оплату за проезд, прошу городские власти установить в бОльшем количестве терминалы (на каждой станции метро), для оплаты за проезд банковскими картами», – говорится в тексте обращения.
Подписать петицию можно по ссылке: petition.city.kharkov.ua
Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Пока же за два дня ее подписали около 450 человек.
Напомним, систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами презентовали в сентябре 2020 года. Была запланирована установка одного терминала в каждом вестибюле метрополитена.
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