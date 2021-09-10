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10.09.2021  13:30   Виталий Хиневич

Какой будет погода в Харькове на выходных 11-12 сентября

По народным приметам 10 сентября определяли, какой будет погода в будущем.

Погода в Харькове
 
Какой будет погода в Харькове узнавал корреспондент РЕДПОСТ.
 
Если тепло и сухо - к поздней зиме, если грозовые дожди - к тёплой осени.
 
Если разместить на видном месте зимнюю одежду - то к удачному завершению полевых и огородных работ.
 
Судя по погоде сегодняшнего дня, зима придёт не скоро, а осень теплом ещё побалует, по крайней мере, в ближайшие дни.
 
Синоптическая ситуация в Украине сейчас стабильная - мощный антициклон HERMELINDE все еще удерживает свои позиции и в ближайшие дни будет определять погоду по всей стране. Если начало недели выдалось довольно холодным, даже с ночными заморозками, то выходные порадуют теплом. 
 
"Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому на ощутимую смену погоды не ожидаем. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла. Планируйте время и больше гуляйте на свежем воздухе. В Украине без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 14 °; днем 22-27 °, на высокогорье Карпат 16-18 ° - прогнозируют в Украинском гидрометцентре. 
 
Харьковские синоптики едины в прогнозе своих коллег. Более того, говорят, что осеннее тепло будет набирать обороты.
 
11 и 12 сентября обещают погоду без осадков, в ночное время 10-16 тепла, а днём и вовсе +22-27°.
 
27° обещают и вначале следующей недели. И только со среды температура воздуха пойдёт на спад, но всё равно будет не холодно +20-25 и преимущественно без осадков. 
 
На остальной части Украины, по данным Укргидрометцентра, станет больше облачности и в некоторые регионы придут кратковременные дожди. 
 
Температурные рекорды в Харькове: 
 
 10 сентября: max +31,8° (1946 г.), min +2,4° (1968 г.).
 
 11 сентября: max +29,5° (1974 г.), min +1,1° (1968 г.).
 
Напомним, Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, поэтому потепление продолжается.
 
Тэги:  харьков, погода
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