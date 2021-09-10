10.09.2021 13:30 Виталий Хиневич

Какой будет погода в Харькове на выходных 11-12 сентября

По народным приметам 10 сентября определяли, какой будет погода в будущем.

Какой будет погода в Харькове узнавал корреспондент РЕДПОСТ

Если тепло и сухо - к поздней зиме, если грозовые дожди - к тёплой осени.

Если разместить на видном месте зимнюю одежду - то к удачному завершению полевых и огородных работ.

Судя по погоде сегодняшнего дня, зима придёт не скоро, а осень теплом ещё побалует, по крайней мере, в ближайшие дни.

Синоптическая ситуация в Украине сейчас стабильная - мощный антициклон HERMELINDE все еще удерживает свои позиции и в ближайшие дни будет определять погоду по всей стране. Если начало недели выдалось довольно холодным, даже с ночными заморозками, то выходные порадуют теплом.

"Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому на ощутимую смену погоды не ожидаем. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла. Планируйте время и больше гуляйте на свежем воздухе. В Украине без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 14 °; днем 22-27 °, на высокогорье Карпат 16-18 ° - прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Харьковские синоптики едины в прогнозе своих коллег. Более того, говорят, что осеннее тепло будет набирать обороты.

11 и 12 сентября обещают погоду без осадков, в ночное время 10-16 тепла, а днём и вовсе +22-27°.

27° обещают и вначале следующей недели. И только со среды температура воздуха пойдёт на спад, но всё равно будет не холодно +20-25 и преимущественно без осадков.

На остальной части Украины, по данным Укргидрометцентра, станет больше облачности и в некоторые регионы придут кратковременные дожди.

Температурные рекорды в Харькове:

10 сентября: max +31,8° (1946 г.), min +2,4° (1968 г.).

11 сентября: max +29,5° (1974 г.), min +1,1° (1968 г.).

Напомним, Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, поэтому потепление продолжается.