10.09.2021 13:45

В чем секрет популярности Евгения Кушнарева в опросе харьковчан?

Среди харьковчан проходит онлайн-опрос с целью составить рейтинг губернаторов области за последние 30 лет.

Как сообщает РЕДПОСТ , харьковчане запомнили Евгения Кушнарева как сильного руководителя, а Юлию Светличную — как провального. Так политолог Сергей Быков прокомментировал на своей странице в Facebook результаты опроса харьковчан о том, кого они считают лучшим губернатором области за время независимости.

В лидерах с большим отрывом идет Евгений Кушнарев, на втором месте оказался Александр Масельский, на последнем - Юлия Светличная.

«Почему Кушнарев оказался вне конкуренции? Во-первых, значительные экономические успехи области за время его руководства. Тогда Харьковщина из рядов отстающих неожиданно заняла первое место в Украине по привлечению инвестиций. Во-вторых, трагическая гибель создала Кушнареву ореол мученика. В-третьих, это был, безусловно, сильный руководитель, а в Харькове запрос на “сильную руку” выражен достаточно заметно», — пояснил политолог.

О также дал оценку довольно низкой популярности Юлии Светличной среди харьковчан.

«Полностью провалилась Светличная. Кстати, недавно Порошенко в своем выступлении вспоминал о Харькове и отметил, что Светличная была отличным губернатором области. Но вот незадача, мнение Порошенко, никак не сходится с мнением харьковчан. Единственное, что можно сейчас отметить – так это только их лидерство в списках антирейтингов. У Порошенко – в стране, у губернатора времен его правления – по области.

Поэтому ее возвращение в обойму губернаторов (а об этом поговаривали в кулуарах) кажется маловероятным. Если же она попробует использовать мэрские выборы в Харькове как стартовую ступеньку к дальнейшей карьере, то сделает только хуже. Участие в выборах покажет ее низкий рейтинг и похоронит дальнейшие перспективы как политика», — говорит эксперт.

Напомним, что сейчас Харьковская область осталась без официально утвержденного главы областной администрации, и поэтому решили узнать мнение харьковчан по поводу того, кого они считают лучшим губернатором за 30 лет независимости Украины. Опрос уже прошли более 2000 тысяч человек.