    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм В Харькове пройдет фестиваль вина и сыра
10.09.2021  14:12   Евгений Клочко

В Харькове пройдет фестиваль вина и сыра

Для любителей вина и новых сырных вкусов на этих выходных в Харькове пройдет фестиваль вина и сыра от Zrobleno.

Фестиваль сыра и вина пройдет в Харькове
Фото из открытых источников
 
Zrobleno - это маркет от украинцев, которые занимаются производством, изготовлением чего-либо.  
 
На фестивале будут представлены новые локальные производители и новые вкусы. Мероприятие будет проходить в сквере "Стрелка".
 
Сами организаторы говорят, что своим фестивалем хотят открыть новый осенний сезон в Харькове, чтобы это стало событием для харьковчан и гостей города. Потому и место выбрано всеми любимое и всем знакомое - сквер "Стрелка". 
 
Обещают, что в этом знакомом харьковчанам вдоль и поперек месте на выходных заиграют новые приятные вкусы и мелодии. Ведь на фестивале будут не только вино и сыр, но и, конечно, музыка. А вот проверить это сможет каждый желающий. 
 
Дата: 11-12 сентября
Время: 10:00-20:00
Место: сквер "Стрелка"
Стоимость: бесплатно
 
Напомним, 11-12 сентября в Харькове пройдет первый фестиваль сидра на гастро-локации 7йсклад. 
 
Также 10-12 сентября в Харькове на арт-заводе "Механика" пройдет фестиваль украинских дизайнеров.
 
Тэги:  фестиваль, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Культура и Туризм В Харькове пройдет первый фестиваль сидра 08.09 Культура и Туризм В Харькове пройдет фестиваль украинских дизайнеров 07.09 Культура и Туризм В одной из крепостей Харьковщины пройдет этно-фестиваль: программа мероприятия  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 