10.09.2021 14:12 Евгений Клочко

В Харькове пройдет фестиваль вина и сыра

Для любителей вина и новых сырных вкусов на этих выходных в Харькове пройдет фестиваль вина и сыра от Zrobleno.

Фото из открытых источников

Zrobleno - это маркет от украинцев, которые занимаются производством, изготовлением чего-либо.

На фестивале будут представлены новые локальные производители и новые вкусы. Мероприятие будет проходить в сквере "Стрелка".

Сами организаторы говорят, что своим фестивалем хотят открыть новый осенний сезон в Харькове, чтобы это стало событием для харьковчан и гостей города. Потому и место выбрано всеми любимое и всем знакомое - сквер "Стрелка".

Обещают, что в этом знакомом харьковчанам вдоль и поперек месте на выходных заиграют новые приятные вкусы и мелодии. Ведь на фестивале будут не только вино и сыр, но и, конечно, музыка. А вот проверить это сможет каждый желающий.

Дата: 11-12 сентября

Время: 10:00-20:00

Место: сквер "Стрелка"

Стоимость: бесплатно

Напомним, 11-12 сентября в Харькове пройдет первый фестиваль сидра на гастро-локации 7йсклад.