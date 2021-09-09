09.09.2021 09:15 Евгений Клочко

В Харькове пройдет первый фестиваль сидра

Первый фестиваль сидра в Харькове пройдет на гастро-локации 7йсклад, по адресу ул. Скрипника, 7.

Как сообщает РЕДПОСТ , на фестивале каждый желающий сможет как просто отдохнуть с стаканчиком вкусного напитка, так и познакомиться ближе с культурой производства крафтового сидра, а также пообщаться с представителями производств.

Приедут на мероприятие такие производители, как Soroka, Yablo, Berryland, Bro Cider и импортер испанского сидра Сider Degustator. Также будут представлены уникальные закуски от участников, которые будут подходить именно к сидру.

Кроме того, посетителей порадуют двумя концертами живой музыки. 11 сентября в 19:00 для выступит коллектив WiseGuyz, позволив насладиться атмосферой rock-n-roll’а. 12 сентября в 19:00 будет играть Original Roots Orchestra, духовые инструменты и выполнение современных хитов.

Вход свободный для всех желающих.

Время проведения фестиваля: 11-12 сентября с 14:00 до 23:00.

Напомним, 10-12 сентября в Харькове на арт-заводе "Механика" пройдет фестиваль украинских дизайнеров.

Также в эти дни под Харьковом пройдет традиционный музыкальный форум - 41-й Всеукраинский фестиваль авторской песни "Осенний Эсхар".