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09.09.2021  09:15   Евгений Клочко

В Харькове пройдет первый фестиваль сидра

Первый фестиваль сидра в Харькове пройдет на гастро-локации 7йсклад, по адресу ул. Скрипника, 7.

Фестиваль сидра в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, на фестивале каждый желающий сможет как просто отдохнуть с стаканчиком вкусного напитка, так и познакомиться ближе с культурой производства крафтового сидра, а также пообщаться с представителями производств. 
 
Приедут на мероприятие такие производители, как Soroka, Yablo, Berryland, Bro Cider и импортер испанского сидра Сider Degustator. Также будут представлены уникальные закуски от участников, которые будут подходить именно к сидру. 
 
Кроме того, посетителей порадуют двумя концертами живой музыки.  11 сентября в 19:00 для выступит коллектив WiseGuyz, позволив насладиться атмосферой rock-n-roll’а. 12 сентября в 19:00 будет играть Original Roots Orchestra, духовые инструменты и выполнение современных хитов.
 
Вход свободный для всех желающих. 
 
Время проведения фестиваля: 11-12 сентября с 14:00 до 23:00.
 
Напомним, 10-12 сентября в Харькове на арт-заводе "Механика" пройдет фестиваль украинских дизайнеров.
 
Также в эти дни под Харьковом пройдет традиционный музыкальный форум - 41-й Всеукраинский фестиваль авторской песни "Осенний Эсхар".
 
Тэги:  харьков, фестиваль
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