10.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 сентября

Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.





Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, поэтому потепление продолжается, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер севевро-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+18°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. День будет спокойным и очень благоприятным.



Народные приметы. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.



Наблюдали в этот день и за березами: если они начинали покрываться желтыми листьями с верхушки, то весна в будущем году должна будет наступить ранняя и дружная, а если снизу, то весна будет поздней и затяжной. Но при этом пожелтение листьев сначала на макушке дерева предвещало суровую морозную зиму, снизу – мягкую зиму, а если береза желтела равномерно, то зима будет обычной, с морозами и оттепелями.



Если дикие гуси и журавли еще не улетели на юг, значит зима припозднится и будет теплой.