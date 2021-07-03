03.07.2021 10:32
Под Харьковом во время движения загорелась фура
Возгорание грузового транспортного средства произошло в Дергачевском районе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на главное управление осударственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудиков службы спасения, 2 июля в 15:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге Полевая - Дергачи. Во время движения загорелась кабина грузового автомобиля "IVECO".
На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения. На момент прибытия спасателей к месту пожара горел моторный отсек и кабина автомобиля, на площади.
В 16:05 пожар был локализован, а в 16:35 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее РЕДПОСТ писал, что около шести часов утра 25 июня на Озерной улице сгорел автомалярный цех
вместе со стоявшими внутри боксов автомобилями.
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