03.07.2021 10:32

Под Харьковом во время движения загорелась фура

Возгорание грузового транспортного средства произошло в Дергачевском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главное управление осударственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудиков службы спасения, 2 июля в 15:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге Полевая - Дергачи. Во время движения загорелась кабина грузового автомобиля "IVECO".

На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения. На момент прибытия спасателей к месту пожара горел моторный отсек и кабина автомобиля, на площади.

В 16:05 пожар был локализован, а в 16:35 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее РЕДПОСТ писал, что около шести часов утра 25 июня на Озерной улице сгорел автомалярный цех вместе со стоявшими внутри боксов автомобилями.