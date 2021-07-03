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03.07.2021  10:32   

Под Харьковом во время движения загорелась фура

Возгорание грузового транспортного средства произошло в Дергачевском районе.

Под Харьковом во время движения загорелась фура
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главное управление осударственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудиков службы спасения, 2 июля в 15:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге Полевая - Дергачи. Во время движения загорелась кабина грузового автомобиля "IVECO".
 
На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения. На момент прибытия спасателей к месту пожара горел моторный отсек и кабина автомобиля, на площади.
 
Под Харьковом во время движения загорелась фура
 
В 16:05 пожар был локализован, а в 16:35 полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что около шести часов утра 25 июня на Озерной улице сгорел автомалярный цех вместе со стоявшими внутри боксов автомобилями.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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