Аварийное отключение воды в Харькове 3 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 73-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) ул. Героев Труда, 37-а-д до 20:00 5 июля.
Новобаварский район:
ул. Малогончаровская, 1-а (п. №1) до 20:00 3 июля.
Слободской район:
проезд Садовый, 11(стояк), пр. Гагарина, 41-а (п. №1) пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с) до 20:00 3 июля.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 28-а (п. №3) до 17:00 3 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк), ул. Старицкого, 28 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 июля.
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 183 до 20:00 3 июля.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12- г (стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 309 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июля.
Напомним, 1 июля в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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