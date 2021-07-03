03.07.2021 09:48

Аварийное отключение воды в Харькове 3 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 73-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) ул. Героев Труда, 37-а-д до 20:00 5 июля.



Новобаварский район:

ул. Малогончаровская, 1-а (п. №1) до 20:00 3 июля.



Слободской район:

проезд Садовый, 11(стояк), пр. Гагарина, 41-а (п. №1) пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с) до 20:00 3 июля.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 28-а (п. №3) до 17:00 3 июля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк), ул. Старицкого, 28 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 июля.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 183 до 20:00 3 июля.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12- г (стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 309 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июля.

Напомним, 1 июля в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.