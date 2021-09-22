Пожар в центре Харькова: На Сумской загорелась иномарка (видео)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 22 сентября Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. В этом таится подвох: слишком легко будет принять желаемое за действительное.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 сентября С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.