Пожар в центре Харькова: На Сумской загорелась иномарка (видео)

О вспыхнувшем авто в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. В центре города загорелось авто.
Легковой автомобиль SEAT вспыхнул на Сумской улице.
Пожар на Клочковской: В Харькове на дороге вспыхнул автомобиль (видео)
Пожар ликвидирован.
Напомним, ранее мы писали о трагическом случае на трассе под Харьковом вечером 20 сентября 2021 года. Возле села Вишневое Изюмского района горел автомобиль «ВАЗ 2101». В авто находилось обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливают.
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Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. В этом таится подвох: слишком легко будет принять желаемое за действительное.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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