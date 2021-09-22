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22.09.2021  17:31   

Пожар в центре Харькова: На Сумской загорелась иномарка (видео)

О вспыхнувшем авто в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. В центре города загорелось авто.

Легковой автомобиль SEAT вспыхнул на Сумской улице. 

Пожар на Клочковской: В Харькове на дороге вспыхнул автомобиль (видео)

Пожар ликвидирован.

Напомним, ранее мы писали о трагическом случае на трассе под Харьковом вечером 20 сентября 2021 года. Возле села Вишневое Изюмского района горел автомобиль «ВАЗ 2101». В авто находилось обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливают.

 

Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков, сумская, сеат
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