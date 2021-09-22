22.09.2021 18:10 Виталий Хиневич

Хотела спрыгнуть с 14 этажа: патрульные в Харькове помогли девушке

Девушка намеривалась спрыгнуть с балкона многоэтажного дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 22 сентября утром патрульным поступило сообщение о намерении совершить суицид по улице Морозова. 19-летняя девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с матерью.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли отговорить девушку от страшного поступка, чем спасли ей жизнь. После чего девушку осмотрели медицинские работники.

Напомним, в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства на Салтовке.