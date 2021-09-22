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22.09.2021  18:10   Виталий Хиневич

Хотела спрыгнуть с 14 этажа: патрульные в Харькове помогли девушке

Девушка намеривалась спрыгнуть с балкона многоэтажного дома.

В Харькове предотвратили попытку суицида
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 22 сентября утром патрульным поступило сообщение о намерении совершить суицид по улице Морозова. 19-летняя девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с матерью. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские смогли отговорить девушку от страшного поступка, чем спасли ей жизнь.  После чего девушку осмотрели медицинские работники. 
 
Напомним, в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства на Салтовке.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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