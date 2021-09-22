22.09.2021 17:10 Виталий Хиневич

Одна для всех: страны ЕС планируют ввести в действие зарядное устройство для всех смартфонов

Производителей смартфонов обяжут использовать зарядное устройство одного образца.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Reuters».

Европейская комиссия уже в этот четверг представит законодательный документ, которым будет регламентирована комплектация смартфонов, наушников и планшетов зарядным устройством одного типа. В ЕС связывают такую инициативу с оглядкой на сбережение окружающей среды и удобством для пользователей.

В свою очередь компания «Apple» заявила, что такие требования будут сдерживать технический прогресс и создадут одни неудобства для пользователей.

Напомним, осенью Google с целью безопасного функционирования устройств , просит владельцев гаджетов обновить операционные системы до версии Android 3.0 и выше.