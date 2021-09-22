    
Главная Новости Харькова Общество Одна для всех: страны ЕС планируют ввести в действие зарядное устройство для всех смартфонов
22.09.2021  17:10   Виталий Хиневич

Одна для всех: страны ЕС планируют ввести в действие зарядное устройство для всех смартфонов

Производителей смартфонов обяжут использовать зарядное устройство одного образца.

В ЕС намерены ввести одно зарядное устройство
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Reuters». 
 
Европейская комиссия уже в этот четверг представит законодательный документ, которым будет регламентирована комплектация смартфонов, наушников и планшетов зарядным устройством одного типа. В ЕС связывают такую инициативу с оглядкой на сбережение окружающей среды и удобством для пользователей. 
 
В свою очередь компания «Apple» заявила, что такие требования будут сдерживать технический прогресс и создадут одни неудобства для пользователей. 
 
Напомним, осенью Google с целью безопасного функционирования устройств, просит владельцев гаджетов обновить операционные системы до версии Android 3.0 и выше. 
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Культура и Туризм Именины рябины: что категорически нельзя делать 23 сентября 22.09 Криминал и происшествия В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото) 22.09 ЖКХ Заряжайте гаджеты: Где в Харькове не будет электричества 23 сентября (адреса)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 