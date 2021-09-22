22.09.2021 16:48 Евгений Клочко

В Харькове появился уникальный дом, позволяющий экономить на коммуналке

Пятиэтажка № 5/3 по улице Харьковских дивизий стала первым домом в Харькове, который принял участие в национальной государственной программе «Энергодом».

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , стоимость проекта по утеплению всего дома в рамках этой программы составляет 7,5 млн. грн. Финансирование осуществляется за счёт Фонда энергоэффективности и кредитных средств жильцов дома. Дополнительно 20% средств выделяется из городского бюджета.

В рамках такой модернизации будет выполнен комплекс работ по теплоизоляции, в том числе трубопроводов, замена оконных и балконных блоков с заменой стеклопакетов. Это и утепление цоколя, утепление фасада, утепление и ремонт крыши.

Работы в этом доме будут закончены до ноября текущего года. Таким образом жильцы – а это 60 квартир – сэкономят до 41% в платёжках.

Отметим, что обязательным условием участия в программе «Энергодом» является предварительная установка индивидуального пункта отопления. В данном доме ИТП установили 2 года назад.

Напомним, участником данного проекта может стать любое ОСМД Украины.

Справка. 9 декабря 2019 года Харьковским городским советом и Государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» подписан 9 декабря 2019 года Харьковским городским советом и Государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» подписан Меморандум о сотрудничестве . Целью Меморандума является налаживание тесного сотрудничества и консолидация усилий сторон, направленных на поддержку инициатив по энергоэффективности, внедрению инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрение acquis communautaire Европейского Союза и Договору об учреждении Энергетического Сообщества, обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.