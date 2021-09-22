22.09.2021 16:33

Бадминтонистки Харькова завоевали все медали чемпионата Украины

Харьковчане завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград.



Сайт ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, на юниорском первенстве Украины по бадминтону, которое прошло с 16 по 19 сентября 2021 года в Одессе, сборная Харьковской области завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград.

Наиболее успешно выступила харьковчанка Полина Бугрова, завоевав три золотых медали.

В одиночке весь комплект медалей завоевали харьковчане. Полина в дерби одолела 21:18, 21:15 свою землячку Марию Столяренко, а бронзовые медали чемпионата достались харьковчанкам Яне Собко и Софии Лавровой.

В паре также прошел харьковский финал, в которой Полина Бугрова в тандеме с Марией Столяренко победила других харьковчанок Яну Собко и Варвару Фролову. Третье место между собой поделили также харьковские пары Анастасия Алимова - Александра Боцман и Анастасия Ерохина - София Лаврова.

Кроме того Полина Бугрова победила в смешанной парной категории. В дуэте с харьковским бадминтонистом Виталием Ревой в финальном матче она одолела 21:14, 22:20 соперников из Николаева Полину Ткач и Вячеслава Яковлева. Бронзовыми призерами в смешанной парной категории стали харьковчане София Лаврова и Алексей Титов, а также Мария Столяренко, которая играла в паре с одесситом Владимиром Колузаевим.

В мужской одиночной категории единственную медаль Харьковщине принес Алексей Титов, который стал бронзовым призером. В парной мужской категории Виталий Рева вместе с одесситом Владимиром Колузаевим заняли второе место, а Евгений Столовый вместе с Егором Леонтьева из Николаева занял третье место.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане победили на турнире серии Кубка Европы U19 в Днепре.