22.09.2021 16:15 Евгений Клочко

От штрафа до тюрьмы: в Украине начнут бороться с фальшивыми сертификатами о вакцинации

О новшествах, которые планируют ввести в Украине, заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук.

По его словам сегодня был одобрен и направлен в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о проведенных профилактических прививках. Он предусматривает усиление ответственности за внесение ложных медицинских данных о проведении прививки и обеспечит совершенно другой уровень ответственности за манипуляции со справками о прививках.

В частности, предлагается ввести штраф от 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3-х лет. Ответственность будут нести как люди, которые осознанно используют поддельные документы, так и врачи, которые осознанно вносят неправдивую информацию о прививках. Кроме того, сообщил Виктор Ляшко и о том, как будут работать детские учреждения в период пандемии.

"Дошкольные учебные заведения, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования не прекращают свой образовательный процесс, независимо от уровня эпидемической опасности. Сегодня также приняты соответствующие изменения в Постановление о карантине № 1236; внесены изменения в постановление № 331 о неотложных мерах по обеспечению государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания пациентов с COVID-19. Благодаря этим изменениям учреждения здравоохранения смогут эффективнее развертывать сеть заведений для реагирования на новую волну коронавирусной инфекции".

По словам Виктора Ляшко, было принято протокольное решение об утверждении Минздравом перечня профессий и организаций, которым обязательно нужно иметь прививки от COVID-19. В частности, в него войдут работники учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций. Ещё были уточнены правила по электронной розничной торговле лекарственными средствами и их доставки конечному потребителю, а также урегулирован вопрос закупки лекарственных средств, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

Напомним, Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификат вакцинации от коронавируса.