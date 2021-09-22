22.09.2021 15:50 Виталий Хиневич

Ищем вместе: социальная сеть запускает важную функцию

Facebook вместе с Национальной полицией запускает систему оповещения для поиска пропавших детей «AMBER Alert».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что в случае исчезновения ребенка Facebook оповестит своих пользователей о случившемся. Кроме этого, в сообщении будет представлена информация о приметах пропавшего, где видели его в последний раз и куда можно обращаться в случае обнаружения человека, которого ищут.

Сообщение про поиск будет приходить пользователю, учитывая географию поиска гражданина.