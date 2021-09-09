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09.09.2021  15:15   Виталий Хиневич

В Украине будет два типа COVID – сертификата

Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификат вакцинации от коронавируса.

Два типа COVID сертификата
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
 
Отмечается, что зеленый сертификат будет выдаваться гражданам, которые получили две дозы вакцины.
 
В свою очередь желтый сертификат выдадут лицам, которые привились первой дозой. 
 
Кузин заявил, что главное отличие между медицинскими документами – срок действия сертификатов. При наличии и зеленого, и желтого COVID сертификатов, будут предоставлены привилегии при усилении карантина.
 
«Срок действия желтого сертификата - время между прививками. Но человек может пользоваться теми же услугами », - сообщил главный санврач Украины.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, когда украинцы смогут получать COVID-сертификаты через "Дію".
 
Источник:   Министерство здравоохранения Украины
 Тэги:  харьков
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