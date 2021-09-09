В Украине будет два типа COVID – сертификата

Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификат вакцинации от коронавируса.
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Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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