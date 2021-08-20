20.08.2021 14:20 Евгений Клочко

Когда украинцы смогут получать COVID-сертификаты через "Дію"

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, когда украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в европейские страны.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из брифинга представителей Минцифры и Минздрава. По словам Михаила Федорова, после того, как AppStore и Google Play опубликуют последнюю обновленную версию приложения "Дія", можно будет генерировать сертификаты.

"Это очень важный день для Украины, потому что мы интегрировались в единый цифровой рынок по направлению COVID-сертификатов. Но, что бы я хотел подчеркнуть. При планировании путешествий необходимо следить за информацией МИД и Минздрава. Потому что есть определенные технические вещи, например, приложение обновляется и это может занять несколько часов или дней. Поэтому нужно подождать буквально несколько дней, для того чтобы полноценно все украинцы получили обновленную версию, это зависит от Google, от Apple. То, что зависело от Украины, мы вместе сделали. Теперь нужно всего несколько дней."

COVID-сертификат, объяснили в профильном министерстве, можно будет сгенерировать в несколько кликов. В обновленной версии приложения нужно нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". Далее электронной подписью необходимо подписать запрос на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

"Вы можете сгенерировать электронную подпись тут же, в "Дії". Всё очень удобно", - уверяет Михаил Фёдоров. "Нужно только ваше лицо и выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица проверяется с биометрией в реестре, это занимает несколько секунд и вы получаете подпись и после этого получаете сертификат".

Кроме того, в приложении "Дія" украинцы смогут получить два COVID-сертификата, один - международный, для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз. В таком сертификате больше медицинской информации. Это нужно, чтобы европейские специалисты могли все проверить и визуально и технически, ведь там там нет фото, таковы стандарты.

А вот другой сертификат будет внутреннего пользования. По словам министра, он разработан на случай усиления карантина в связи с ухудшением эпидситуации с коронавирусом. В таком сертификате меньше медицинской информации, но уже есть фото. Его, как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.

А уже через несколько недель пообещали в Минцифре, появится возможность получить COVID-сертификат на портале "Дія", это будет удобно для пожилых людей или для тех, у кого нет смартфона. Кроме того сертификат можна будет распечатать и использовать даже без Интернета.

Ранее РЕДПОСТ писал, в какие страны могут путешествовать харьковчане с COVID-19-сертификатами.