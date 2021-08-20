20.08.2021 15:31

В антисанитарии и без еды: Под Харьковом четверо детей жили в жутких условиях

У матери-алкоголички под Харьковом изъяли четырех малолетних детей.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, к стражам порядка поступило обращение от неравнодушных жителей поселка о ненадлежащеи уходе за детьми и аморальном образе жизни матери.

Для проверки фактов и недопущения противоправных действий в отношении малолетних комиссия по вопросам защиты прав детей немедленно отправилась по указанному адресу.

Представителей Изюмского райуправления полиции - ювенальную службу и службу по делам детей Савинского поселкового совета встретила пьяная мать, не способная должным образом выполнять свои родительские обязанности. Прибывших поразили условия проживания детей - антисанитария, беспорядок, отсутствие готовой пищи и запасов продуктов питания.

Семья уже находилась на учете в службе по делам детей Савинского поселкового совета, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. На основании увиденного правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.

Сейчас дети находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о мальчике, который сбежал после ссоры у рынка, был найден и забран у матери.