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20.08.2021  15:31   

В антисанитарии и без еды: Под Харьковом четверо детей жили в жутких условиях

У матери-алкоголички под Харьковом изъяли четырех малолетних детей.

В Изюмском районе у пьяной матери полиция забрала четырех детей. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, к стражам порядка поступило обращение от неравнодушных жителей поселка о ненадлежащеи уходе за детьми и аморальном образе жизни матери. 
 
Для проверки фактов и недопущения противоправных действий в отношении малолетних комиссия по вопросам защиты прав детей немедленно отправилась по указанному адресу. 
 
Представителей Изюмского райуправления полиции - ювенальную службу и службу по делам детей Савинского поселкового совета встретила пьяная мать, не способная должным образом выполнять свои родительские обязанности. Прибывших поразили условия проживания детей - антисанитария, беспорядок, отсутствие готовой пищи и запасов продуктов питания. 
 
Семья уже находилась на учете в службе по делам детей Савинского поселкового совета, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. На основании увиденного правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет. 
 
Сейчас дети находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. 
 
Составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
 
Напомним, ранее мы писали о мальчике, который сбежал после ссоры у рынка, был найден и забран у матери.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пьяная мать, забрали детей, харьков, антисанитария, грязь, голод
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