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05.07.2021  17:29   

Сбежал после ссоры у рынка: в Харькове нашли мальчика и забрали у матери (фото)

В Харькове сбежавший ребенок теперь под опекой врачей.

В Харькове наши и забрали у матери сбежавшего ребенка. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции,1 июля 2021 года в 10:50 в отдел полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 обратилась 45-летняя женщина, сообщившая  об исчезновении ее 8-летнего сына.
 
Харьковчанка  рассказала полицейским, что поссорилась с ребенком возле рынка, после чего он сбежал.
 
Час сотрудники ювенальной превенции искали мальчика. Он гулял по улицам города.
 
Полицейские выяснили, что мальчик имеет психические расстройства. Мать была намерена отказаться от него и уже собирала необходимые документы. Поэтому работники ювенальной превенции вместе с сотрудниками службы по делам детей по Слободскому району решили изъять парня от матери ради его безопасности.
 
Сейчас ребенок - под наблюдением врачей. Решается вопрос о дальнейшей его судьбе.
 
В отношении матери составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Напомним, ранее мы писали о девочке, которая ушла гулять и пропала, сбежав к подруге.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, нашли мальчика, харьков, забрали ребенка
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