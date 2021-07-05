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05.07.2021  16:59   

Синхронное плавание. Харьковчанки триумфально выступили на чемпионате Европе (фото)

Харьковские спортсменки завоевали восемь наград на первенстве континента.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, с 30 июня по 4 июля 2021 года на Мальте состоялся чемпионат континента по синхронному плаванию среди юниоров, на котором сборная Украины завоевала 1 золотую и 7 серебряных медалей.
 
В состав сборной Украины вошли харьковчанки Анастасия Солдатенкова, Олеся Деревянченко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Анастасия Шмонина, Валерия Григорова, Арина Штеплюк, София Середа, Мария Хованская, а также киевлянка Мария Маринцева и одесситка Мария Богданова.
 
 
Заключительный день чемпионата Европы принес украинкам золотую медаль в хайлайте. За свое выступление Анастасия Солдатенкова, Олеся Деревянченко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Анастасия Шмонина, Валерия Григорова, Арина Штеплюк, Мария Маринцева и Мария Богданова получили от судей 91.6667 баллов. Второе место в этом виде программы заняли испанки (87.7333 баллов), а бронзовые медали завоевали спортсменки из Греции (83.4000 баллов).
 
 
Также сборная команда Украины завоевала серебряные награды в произвольной, технической и комбинированной программе групп.
 
Кроме того, вице-чемпионкой в технической (87.6146 баллов) и произвольной программах соло стала харьковчанка Анастасия Солдатенкова. 
 
В дуэте с Олесей Деревянченко Анастасия также завовала серебро в технической и произвольной программах.
 
Сборная Украины выступала под руководством главного тренера Светланы Саидовой и старших тренеров Дарьи Юшко и Ксении Титаренко.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали, кто из харьковских синхронисток поедет на Олимпиаду в Токио. 
Тэги:  синхронное плавание, чемпионы и призеры, харьков, спорт, европа
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