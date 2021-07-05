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05.07.2021  17:58   

ДТП на Салтовке: В Харькове мотоциклист упал под колеса грузовика (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Мотоциклист упал пол колеса грузовика на Салтовке

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков Оперативный, на Салтовке - дорожно-транспортное происшествие.

Здесь на перекрестке Героев Труда и Академика Павлова мотоциклист не справился с управлением и упал под колеса грузовика.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что из-за отказавших тормозов маршрутка №263 попала в ДТП на Белгородском шоссе.
 
 
Источник:   Харьков Оперативный
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
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