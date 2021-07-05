ДТП на Салтовке: В Харькове мотоциклист упал под колеса грузовика (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков Оперативный, на Салтовке - дорожно-транспортное происшествие.
Здесь на перекрестке Героев Труда и Академика Павлова мотоциклист не справился с управлением и упал под колеса грузовика.
По предварительной информации обошлось без пострадавших.
Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
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