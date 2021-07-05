05.07.2021 18:15

В Харькове в этом году только одно предприятие отремонтирует 60 000 квадратных метров кровель

Наши корреспонденты побывали в Немышлянском районе и проверили, как идет ремонт одной из кровель жилого дома по улице Василия Мельникова, 11/7.

Им отсюда видно все, особенно то, во что превратилась кровля. А с годами покрытие на крыше многоэтажки по улице Василия Мельникова, 11/7, это в Немышлянском районе, стало похожим на решето. Как только что дождь - будь готов, готовь ведра! За решением данной проблемы жители дома обратились в мэрию. Объект обследовали и городские кровельщики стали к восстановлению кровли.

По словам главного инженера КП "ХРСП" Александра Бондаренко, кровля данного жилого дома была в неудовлетворительном техническом состоянии. Выполнялся поддерживающий или текущий ремонт, который, к сожалению, не давал того эффекта. Было принято решение о выполнении капитального ремонта этой кровли. В результате 5 июня зашли кровельщики. Были выполнены работы по демонтажу старого рулонного ковра, старой стяжки. Демонтированы старые металлические отделки . Всё это сделано по-новому, с уклонами, как положено. На сегодня сделано 50% от всего количества работ и над всеми 4 подъездами будет капитально отремонтирована кровля.

В 2021 году коммунальному предприятию "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" предстоит отремонтировать 88 мягких кровель и 23 шатровых. Всего 111 кровель. Это более 60 000 квадратных метров. На сегодняшний день выполнено более 18% мягких кровель и 35% шатровых. В работе сейчас 39% мягких и, соответственно, 26 шатровых. Работы выполняются в строгом соответствии с утверждённым планом, уверяют коммунальщики.