Коммунальщики приводят в жилое состояние дома на Салтовке (фото)

На Салтовке коммунальщики Харькова восстанавливают разрушенную инфраструктуру
Работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры продолжаются в Салтовском районе, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
КП «ХРСП» продолжает ремонт кровель и закрытие контуров поврежденных зданий. Работники делают все возможное для скорейшего восстановления домов харьковчан.
Напомним, КП «Харьковводоканал» продолжает восстановительные работы на наружных водоводах в Салтовском жилмассиве Харькова.
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