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06.06.2022  12:31   Рита Парфенова

Коммунальщики приводят в жилое состояние дома на Салтовке (фото)

На Салтовке коммунальщики Харькова восстанавливают разрушенную инфраструктуру

На Салтовке коммунальщики забивают окна, ремонтируют крыши домов

Работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры продолжаются в Салтовском районе, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На Салтовке коммунальщики забивают окна, ремонтируют крыши домов

КП «ХРСП» продолжает ремонт кровель и закрытие контуров поврежденных зданий. Работники делают все возможное для скорейшего восстановления домов харьковчан.

На Салтовке коммунальщики забивают окна, ремонтируют крыши домов

Напомним, КП «Харьковводоканал» продолжает восстановительные работы на наружных водоводах в Салтовском жилмассиве Харькова.

На Салтовке коммунальщики забивают окна, ремонтируют крыши домов

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Тэги:  жкх, окна, ремонт крыш, харьков, агрессия россии
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