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23.04.2022  13:13   Рита Парфенова

Как в Харькове заделывают пробитые снарядами крыши (фото)

О проделанной работе отчитались коммунальщики одного из жилых районов Харькова.

КП Харьковжилстрой устраняет последствия попаданий в жилые дома

О том, как работники КП "Харьковжилстрой" устраняют последствия попаданий в жилые дома сообщили в Фейсбуке Индустриального района Харькова, передает РЕДПОСТ.

КП Харьковжилстрой устраняет последствия попаданий в жилые дома

В течение недели были закрыты пять кровель жилых домов, поврежденных в результате попадания снарядов.

КП Харьковжилстрой устраняет последствия попаданий в жилые дома

Также  бойцы ГСЧС Украины вместе с работниками КП "Харьковжилстрой" разбирают завалы и устраняют аварийные конструктивы в жилых домах, в течение последнего месяца такие работы выполнены в восьми многоэтажных домах района.

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В частности, разобраны нависающие на кровле конструкции и в подъезде дома по улице Библика, в который попал снаряд оккупантов.

КП Харьковжилстрой устраняет последствия попаданий в жилые дома

Напомним, коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.

Тэги:  ремонт крыш, жкх, харьков, агрессия россии
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