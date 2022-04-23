Как в Харькове заделывают пробитые снарядами крыши (фото)

О проделанной работе отчитались коммунальщики одного из жилых районов Харькова.
О том, как работники КП "Харьковжилстрой" устраняют последствия попаданий в жилые дома сообщили в Фейсбуке Индустриального района Харькова, передает РЕДПОСТ.
В течение недели были закрыты пять кровель жилых домов, поврежденных в результате попадания снарядов.
Также бойцы ГСЧС Украины вместе с работниками КП "Харьковжилстрой" разбирают завалы и устраняют аварийные конструктивы в жилых домах, в течение последнего месяца такие работы выполнены в восьми многоэтажных домах района.
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В частности, разобраны нависающие на кровле конструкции и в подъезде дома по улице Библика, в который попал снаряд оккупантов.
Напомним, коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.
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