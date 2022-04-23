23.04.2022 13:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области погиб сотрудник «Укрзалізниці»

Погибший Богдан Черновол работал в вагоном депо.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».

Сообщается, что 24 марта 2022 во время выполнения боевого задания в боях с российскими захватчиками в городе Харьков погиб 41-летний Богдан Владимирович Черновол. Защитник Украины работал токарем 5-го разряда колесно-роликового участка ремонтного вагонного депо Помошная Одесской железной дороги.

Во время защиты Харькова от оккупантов был ранен и доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день умер. У погибшего осталась жена и двое сыновей.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом посмертно наградил Богдана Чорновола орденом «За мужество» ІІІ степени.

Напомним, ранее сотрудник "Укрзалізниці" погиб в Харькове, выполняя свои служебные обязанности.