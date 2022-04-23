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23.04.2022  13:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области погиб сотрудник «Укрзалізниці»

Погибший Богдан Черновол работал в вагоном депо.

Защитник Украины Богдан Черновол
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что 24 марта 2022 во время выполнения боевого задания в боях с российскими захватчиками в городе Харьков погиб 41-летний Богдан Владимирович Черновол. Защитник Украины работал токарем 5-го разряда колесно-роликового участка ремонтного вагонного депо Помошная Одесской железной дороги.
 
Во время защиты Харькова от оккупантов был ранен и доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день умер. У погибшего осталась жена и двое сыновей.
 
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом посмертно наградил Богдана Чорновола орденом «За мужество» ІІІ степени.
 
Напомним, ранее сотрудник "Укрзалізниці" погиб в Харькове, выполняя свои служебные обязанности.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  агрессия россии, харьков, богдан черновол
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