19.04.2022 10:24 Рита Парфенова

Названы кладбища Харькова, которые лучше не посещать на Пасху

Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов были разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.



«Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП «Ритуал», а также кладбища «Сосны», которое обслуживает СКП «Заповит». Из-за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения», - отметили в департаменте.



Также сообщили, что похоронить умерших можно на всех кладбищах, кроме двух – «Сосны» и №17.