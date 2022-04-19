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19.04.2022  10:24   Рита Парфенова

Названы кладбища Харькова, которые лучше не посещать на Пасху

Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.

кладбище пасха

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов были разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

«Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП «Ритуал», а также кладбища «Сосны», которое обслуживает СКП «Заповит». Из-за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения», - отметили в департаменте.

Также сообщили, что похоронить умерших можно на всех кладбищах, кроме двух – «Сосны» и №17.

Напомним, из-за обстрелов города оккупационными войсками значительно пострадали 9 кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Лесопарке.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  кладбище, харьков, пасха
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