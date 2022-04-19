Названы кладбища Харькова, которые лучше не посещать на Пасху

Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов были разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.
«Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП «Ритуал», а также кладбища «Сосны», которое обслуживает СКП «Заповит». Из-за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения», - отметили в департаменте.
Также сообщили, что похоронить умерших можно на всех кладбищах, кроме двух – «Сосны» и №17.
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