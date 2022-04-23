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23.04.2022  14:07   Виталий Хиневич

Пасхальное богослужение-2022: украинцы могут принять участие в литургии дома

24 апреля 2022 года в Украине будут отмечать христианский праздник – Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Пасхальные богослужения в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Українські новини».
 
Сообщается, что в связи с военными действиями и возможными провокациями страны агрессора, государственные органы и украинские церкви обратились к верующим с призывом присоединиться онлайн к праздничным богослужениям на Пасху.
 
Государственные ведомства призывают украинцев оставаться дома и смотреть Пасхальные богослужения по телевиденью или через интернет.
 
Трансляции будут проходить на каналах, вовлеченных в Национальный телемарафон единых новостей #UAразом, и на канале UA:КУЛЬТУРА.
 
Пасхальное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве продлится с 23:30 23 апреля и ориентировочно до 03:00 — 03:30 24 апреля.
 
Онлайн-трансляцию богослужений также можно будет посмотреть:
 
  • в эфире Национального телемарафона единых новостей #UA разом на платформе YouTube;
  • в онлайн-трансляции на канале UA:КУЛЬТУРА:
  • на странице Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Епифания в Facebook, который и возглавит богослужение;
  • на странице ПЦУ в Facebook;
  • на странице ПЦУ на платформе YouTube;
  • Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве также будут транслироваться в эфире Национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.
 
Источник:   Українські новини
 Тэги:  пасха, богослужение
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