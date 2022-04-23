23.04.2022 14:07 Виталий Хиневич

Пасхальное богослужение-2022: украинцы могут принять участие в литургии дома

24 апреля 2022 года в Украине будут отмечать христианский праздник – Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Українські новини».

Сообщается, что в связи с военными действиями и возможными провокациями страны агрессора, государственные органы и украинские церкви обратились к верующим с призывом присоединиться онлайн к праздничным богослужениям на Пасху.

Государственные ведомства призывают украинцев оставаться дома и смотреть Пасхальные богослужения по телевиденью или через интернет.

Трансляции будут проходить на каналах, вовлеченных в Национальный телемарафон единых новостей #UAразом, и на канале UA:КУЛЬТУРА.

Пасхальное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве продлится с 23:30 23 апреля и ориентировочно до 03:00 — 03:30 24 апреля.

Онлайн-трансляцию богослужений также можно будет посмотреть:

в эфире Национального телемарафона единых новостей #UA разом на платформе YouTube;

в онлайн-трансляции на канале UA:КУЛЬТУРА:

на странице Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Епифания в Facebook, который и возглавит богослужение;

на странице ПЦУ в Facebook;

на странице ПЦУ на платформе YouTube;

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве также будут транслироваться в эфире Национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.