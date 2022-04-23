23.04.2022 14:21 Рита Парфенова

В убежище Харькова перекладывают водопровод

Аварийные бригады КП «Харьковводоканал» приступили к перекладке трубопровода холодного водоснабжения в Холодногорском районе.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальщиков, планируется заменить около 140 метров труборопровода диаметром 160 мм.

«Данный водовод проходит через подвальное помещение, которое на время обстрелов используется как убежище для жителей дома. Старые, технически изношенные трубы меняем на современные, пластиковые», - сообщил начальник Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Сирко.

По его словам, отключения воды на время проведения подготовительных работ не будет. Только когда надо будет переподключить сети, водоподачу в дом приостановят на короткое время.

Завершить ремонт транзитного трубопровода планируют к концу месяца.

Напомним, в Харькове ежедневно восстанавливают сети водоснабжения и водоотведения, а также внутридомовые системы жилых домов.