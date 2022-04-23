23.04.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Полиция Харьковщины советует не посещать храмы на Пасху из-за обстрелов

Полиция рекомендует жителям Харьковщины посетить богослужения онлайн.



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Как собщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, в канун великого христианского праздника к жителям Слобожанщины обратился начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Руководитель главка отметил, что с начала вторжения российских оккупантов на территорию Украины и по сей день харьковская полиция достойно выполняла свои профессиональные обязанности, защищала население от агрессии РФ, противостояла криминалу и поддерживала правопорядок в регионе. Отметив, что враг каждый день убивает мирное население Харьковщины, безжалостно разрушает дома, наносит вред всему, что мы строили и создавали десятками лет, Владимир Тимошко призвал:

"В канун праздника я прошу всех вас оставаться дома. Ведь весь мир убедился в том, что российская армия способна только убивать, грабить, издеваться и истязать мирное население. Их коварные обстрелы могут начаться в любой момент и никакие религиозные праздники не в состоянии остановить кровавые намерения захватчиков", - отметил Владимир Тимошко.

Полиция упорно предлагает населению принять участие в проведении богослужений в онлайн-режиме с помощью Интернет-ресурсов. Берегите свою жизнь! Мы обязательно победим и будем отмечать все праздники в мирное время!"