23.04.2022 15:25 Виталий Хиневич

Оккупанты препятствуют гуманитарному коридору в Харьковской области

Оккупанты препятствуют доставки продовольствий для людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что во временно оккупированном Изюме находится около 12 тысяч жителей. Оккупанты отказываются создать гуманитарный коридор для доставки продуктов питания, а также для эвакуации мирного населения. Более того, вражеские силы используют мирное население в качестве живого щита и держат в плену.

По словам директора департамента Изюмского городского совета Максима Стрельника, оккупанты пытаются «мобилизировать» мужское населения в свои незаконные военные формирования.

"Российские оккупанты, которые представляются так называемыми "ЛДНР", пытаются принудительно под угрозой оружия призвать местных мужчин, молодежь, в ряды своих незаконных военных формирований. Оставшиеся в Изюме местные жители не имеют никакого военного образования, поэтому это является военным преступлением. Мужчины это понимают, и никоим образом не идут ни на какое сотрудничество с ними", - сообщил Максим Стрельник.

Напомним, мародеров и насильников из Бучи ВСУ уничтожают под Изюмом.