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23.04.2022  09:06   Рита Парфенова

Мародеров и насильников из Бучи ВСУ уничтожают под Изюмом

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

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Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Наибольшая активность врага наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения кафиров осуществляют перегруппировку.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 23 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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