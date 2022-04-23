23.04.2022 09:21 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 23 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.



Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.



В Департаменте гражданской защиты ХОВА просят граждан не создавать очереди, это может быть небезопасно.



Отмечаем, что 24 апреля, на Пасху, отделения "Укрпочты" и "Новой почты" работать не будут.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 23 апреля

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-15:00

№20 ул. Китаенко, 4;

№22 пл. Свободы, 5;

№64 ул. Петра Болбочана, 3;

№93 ул. Петра Болбочана, 46;

№98 ул. Холодногорская, 7;

№177 пр. Славы, 5

«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№34, ул. Рождественская, 14;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№85 пр. Московский, 232-а

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.