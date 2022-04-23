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23.04.2022  10:07   Рита Парфенова

Под Харьковом оккупанты замучили и убили мирных жителей

На Изюмщине найдены замученные и сожженные тела двух мирных жителей

Под Харьковом оккупанты замучили и убили мирных жителей

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 22 апреля 2022 года после освобождения села Гусаровки Изюмского района от российских захватчиков, в подвальном помещении одного из домов найдены трупы двух человек - мужчины и женщины.

Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого кафиры сожгли их тела.

При процессуальном руководстве прокуроров Харьковщины начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем производство будет передано в Управление СБУ в Харьковской области.

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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