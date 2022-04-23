Харьков на утро 23 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 23 выезда на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 23 апреля.
Возгорания после ообстрелов Харькова оккупантами произошли в Киевском (7), Индустриальном (3) и Московском (4) районах города Харькова, а также Харьковском (4), Чугуевском (2) и Изюмском (3) районах области.
Спасатели ликвидировали пожар в складском помещении здания и 4 грузовых автомобиля на площади около 500 кв. Событие произошло в Харьковском районе области. В тушении было задействовано 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГСЧС. На месте пожара 1 человек погиб и 6 пострадали.
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Вечером в Киевском районе Харькова произошел пожар в жилой 12-этажке. Горело сразу 2 квартиры на одиннадцатом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Через полтора часа пожар удалось усмирить.
Всего за сутки с 22 по 23 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых:
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 34 выезда на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 22 апреля.
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