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22.04.2022  21:42   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики ремонтируют водопроводные сети

В Харькове продолжают ежедневно восстанавливать сети водоснабжения и водоотведения, а также внутридомовые системы жилых домов.

Как сообщает РЕДПОСТ, сотрудники КП «Харьковводоснабжение» ликвидировали четыре повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев, а сегодня планируют отремонтировать еще шесть повреждений на водоводах. В восстановительных работах задействовано 16 бригад и необходимая спецтехника. Также ежедневно более 50 заявок, касающихся профилактической чистки наружных сетей, выполняют более 10 бригад комплекса «Харьковводоотведение». 
 
Кроме этого, работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают в домах водоснабжение и канализацию, а также ликвидируют аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов. В частности, вчера вследствие одного из обстрелов были повреждены внутридомовые системы, обеспечивающие водой более 70 квартир. Благодаря оперативной работе бригад водоснабжение удалось возобновить. 
 
Как проинформировали в комплексе «Харьковводоотведение», сегодня рабочие планируют отремонтировать 16 стояков и обеспечить водой 146 квартир.
 
Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
 
Тэги:  вода, ремонт трубопровода, харьков, коммунальщики
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