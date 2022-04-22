22.04.2022 21:42 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики ремонтируют водопроводные сети

В Харькове продолжают ежедневно восстанавливать сети водоснабжения и водоотведения, а также внутридомовые системы жилых домов.

Как сообщает РЕДПОСТ , сотрудники КП «Харьковводоснабжение» ликвидировали четыре повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев, а сегодня планируют отремонтировать еще шесть повреждений на водоводах. В восстановительных работах задействовано 16 бригад и необходимая спецтехника. Также ежедневно более 50 заявок, касающихся профилактической чистки наружных сетей, выполняют более 10 бригад комплекса «Харьковводоотведение».

Кроме этого, работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают в домах водоснабжение и канализацию, а также ликвидируют аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов. В частности, вчера вследствие одного из обстрелов были повреждены внутридомовые системы, обеспечивающие водой более 70 квартир. Благодаря оперативной работе бригад водоснабжение удалось возобновить.

Как проинформировали в комплексе «Харьковводоотведение», сегодня рабочие планируют отремонтировать 16 стояков и обеспечить водой 146 квартир.

Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.